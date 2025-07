Mondiali nuoto 2025 programma di domani | orari 1° agosto tv italiani in gara

Venerdì 1° agosto andrĂ in scena la sesta giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena, si prevede un day-6 molto interessante, con gare che promettono spettacolo. In casa Italia, le attese non mancano e c’è grande curiositĂ in particolare sulle batterie dei 100 farfalla uomini. Ci si chiede se Thomas Ceccon sarĂ davvero ai nastri di partenza o meno, volendosi focalizzare altre gare di questa seconda parte del Mondiale. Con lui, sulla carta, c’è Federico Burdisso. Assisteremo alla velocitĂ pura dei 50 stile libero con Leonardo Deplano e Luciano Zazzeri che vogliono puntare all’accesso in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali nuoto 2025, programma di domani: orari 1° agosto, tv, italiani in gara

