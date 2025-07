Università | aumentano le iscrizioni soprattutto femminili a livello mondiale L’Italia nella media europea resta indietro per numero di laureati I dati

Nel 2025 gli iscritti all’istruzione terziaria nel mondo hanno superato quota 264 milioni. Lo certifica l’ UNESCO, che sottolinea un’accelerazione senza precedenti: venticinque milioni in più rispetto al 2020 e oltre il doppio rispetto all’inizio del millennio. La crescita attraversa tutti i continenti, ma le differenze restano marcate. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Università , aumentano i posti disponibili a Medicina in Romagna: porte aperte a 120 studenti in più - In attesa dell'avvio per la prima volta del cosiddetto 'semestre filtro', frutto della riforma sull'accesso a Medicina, aumentano i posti per i corsi di laurea all'Alma Mater di Bologna.

