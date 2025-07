Incidenti sul lavoro 2 operai morti mercoledì in Puglia e in Sardegna

Continua la tragedia delle morti sul lavoro. Nella giornata di mercoledì altri due operai hanno perso la vita nei cantieri, un 50enne in provincia di Bari e un 39enne in Sardegna. Operaio cade da ponteggio e muore a Modugno (Bari). A Modugno, Bari, un operaio di circa 50 anni è morto precipitando da un ponteggio. Per soccorrere immediatamente l’uomo è intervenuto il personale del 118, ma l’operaio è morto poco dopo l’arrivo al Policlinico del capoluogo pugliese. Nel cantiere, che è stato posto sotto sequestro, hanno operato i carabinieri e il personale dello Spesal della Asl di Bari. Cade da 6 metri in cantiere, muore 39enne nel Sud Sardegna. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incidenti sul lavoro, 2 operai morti mercoledì in Puglia e in Sardegna

