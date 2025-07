il canada vuole riconoscere lo stato della palestina a settembre

Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato che il Canada intende riconoscere formalmente lo Stato di Palestina durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in programma a settembre. Una mossa che segue gli annunci di Francia e Regno Unito, mentre altri Paesi – tra cui Australia, Nuova Zelanda, Finlandia e Portogallo – hanno firmato una dichiarazione che apre alla possibilitĂ di un riconoscimento nei prossimi mesi. «Il Canada è stato a lungo impegnato in una soluzione a due Stati. Per decenni, si è sperato che questo risultato sarebbe stato raggiunto come parte di un processo di pace costruito attorno a un accordo negoziato tra il governo israeliano e l’AutoritĂ palestinese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

