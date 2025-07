Thomas Ceccon farà i 100 farfalla? Possibile piano B | gli orari dalle batterie alla finale

L’ eliminazione nelle batterie dei 200 dorso maschili ai Mondiali 2025 degli sport acquatici potrebbe convincere Thomas Ceccon a disputare un’altra gara individuale alla quale risulta iscritto, assieme a Federico Burdisso, ovvero quella dei 100 metri farfalla maschili. Per i 100 farfalla le batterie e le semifinali si disputeranno venerdì 1° agosto, mentre la finale è in programma sabato 2. Ceccon in precedenza aveva dichiarato che sarebbe stato al via soltanto qualora fosse andata male qualche gara, cosa effettivamente accaduta nei 200 dorso. Tutti i turni dei 100 metri farfalla maschili dei Mondiali 2025 di nuoto in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD (batterie e finale), Rai Sport HD (semifinali), Sky Sport Uno, Sky Sport Mix (semifinali e finale), mentre la diretta streaming sarĂ garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirĂ la diretta live testuale delle gare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thomas Ceccon farĂ i 100 farfalla? Possibile piano B: gli orari dalle batterie alla finale

