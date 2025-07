Calciomercato Juve | un sogno l’obiettivo più ambizioso e tre alternative Svelata la lista di Comolli per rinforzare il centrocampo | i nomi e la fattibilità dei colpi

Calciomercato Juve: un sogno, l’obiettivo piĂą ambizioso e tre alternative. Gli ultimi aggiornamenti sulle mosse del club. Il calciomercato Juve continua a lavorare sul rinforzo in mezzo al campo e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista resta quello di Morten Hjulmand, centrocampista danese dello Sporting. Classe 1999, ex Lecce, è diventato in poco tempo un punto fermo della squadra portoghese grazie alla sua intelligenza tattica, alla fisicitĂ e alla capacitĂ di fare filtro davanti alla difesa. Proprio per questo, il club di Lisbona non ha alcuna intenzione di fare sconti e valuta il giocatore attorno ai 50 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva dalla dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

