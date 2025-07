Tempo di lettura: < 1 minuto La Regione Campania è in stato di allerta a seguito dei primi casi umani di virus West Nile registrati tra cittadini campani. L’ Azienda Sanitaria Locale di Avellino ha diramato un avviso urgente per rafforzare le attivitĂ di sorveglianza passiva, in linea con quanto stabilito dal Piano Nazionale e Regionale Integrato di Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi 2020-2025. Il virus West Nile, trasmesso principalmente dalle zanzare, può colpire l’uomo e gli animali, in particolare uccelli e cavalli. Per questo motivo, è stato disposto un potenziamento del monitoraggio della circolazione virale in ambito animale e un’intensificazione della sorveglianza entomologica su tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ASL Avellino: segnalate carcasse di volatili, rischio West Nile