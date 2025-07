Nuove ecoisole per la raccolta differenziata a Parè

Sono state posizionate nel parcheggio nei pressi del pratone di Parè a Valmadrera le nuove ecoisole informatizzate Silea per la raccolta differenziata di vetro, carta e cartone, plastica e lattine (sacco viola) e indifferenziato.Come funzionanoSi tratta di contenitori tecnologici dotati di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

