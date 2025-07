Ieri in Campania | West Nile ancora una vittima nel Casertano

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 30 luglio 2025.

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti» - «Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari».

West Nile in Campania, ultime notizie: un caso sospetto a Salerno e altri tre sul litorale casertano - Febbre West Nile: ci sono tre nuovi casi sospetti in attesa di conferma nella zona del litorale casertano, per altrettanti ricoveri all?ospedale di Aversa e un quarto paziente con sintomi.

West Nile, c’è la terza vittima in Campania: è un 68enne di Trentola Ducenta - La Campania registra la terza vittima del virus West Nile dall’inizio dell’anno. Si tratta di un uomo di 68 anni, residente a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, deceduto nella serata di ieri presso l’ospedale “Moscati” di Aversa.

West Nile. 73enne muore in Campania, quarta vittima in regione e ottava in Italia; West Nile, 76enne di Grazzanise quinto morto in Campania: è la nona vittima del virus in Italia.

West Nile, ancora un morto in Campania: aveva 76 anni, è la quinta vittima - Si tratta di un 76 enne dializzato in una residenza a Grazzanise. Si legge su msn.com

Virus West Nile, un altro morto in Campania: è l'ottava vittima in Italia - Un uomo di 72 anni è morto all’ospedale di Caserta per un’infezione da virus West Nile: è l’ottavo decesso in Italia e il terzo in Campania. Da tg24.sky.it