Violenta aggressione ai danni della ex che finisce in ospedale Uomo di 60 anni arrestato dai carabinieri a Nettuno

Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di maltrattamenti e lesioni dopo aver picchiato la sua ex convivente, che ha riportato ferite con una prognosi di trenta giorni. L'aggressione è avvenuta a Nettuno, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio sono intervenuti a seguito di una segnalazione di una lite. La denuncia della vittima. Al loro arrivo, i militari hanno identificato la donna di 60 anni, che ha raccontato di essere stata aggredita dal suo ex compagno, un uomo della stessa età con cui aveva avuto una relazione. Nonostante inizialmente la donna non avesse intenzione di sporgere querela, ha deciso di fornire agli inquirenti dettagli su episodi precedenti in cui l'uomo aveva mostrato comportamenti violenti nei suoi confronti.

