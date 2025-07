Il nuovo acquisto Ahanor sposa la Dea | Il progetto giusto Io pagato tanto? Non devo pensarci

Ha esordito in serie A a 16 anni, da titolare, esattamente come Paolo Maldini nel Milan, ma a distanza di quattro decenni. È il 2008 più costoso del calcio professionistico: acquistato dal Genoa a giugno per 16 milioni più 4 di bonus. È il futuro dell’ Atalanta, ma anche il suo presente, perché Honest Ahanor, nato in Campania da una famiglia nigeriana e cresciuto nel settore giovanile del Genoa, sarà uno dei giocatori che il tecnico Ivan Juric ruoterà tra difesa e corsia sinistra. Buone maniere, studente dall’ottimo rendimento, bravo ragazzo: Ahanor ha convinto fin da subito la dirigenza dell’Atalanta anche fuori dal campo, per la sua educazione e maturità . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il nuovo acquisto. Ahanor sposa la Dea: "Il progetto giusto. Io pagato tanto?. Non devo pensarci»

In questa notizia si parla di: ahanor - acquisto - sposa - progetto

QN x le donne: articoli e storie che celebrano e ispirano le donne di oggi; Il nuovo acquisto. Ahanor sposa la Dea: Il progetto giusto. Io pagato tanto?. Non devo pensarci»; ESCLUSIVA TA - Blitz accelerato dell'Atalanta, ora Ahanor è ad un passo.

Il nuovo acquisto. Ahanor sposa la Dea: "Il progetto giusto. Io pagato tanto?. Non devo pensarci» - Ha esordito in serie A a 16 anni, da titolare, esattamente come Paolo Maldini nel Milan, ma a distanza di ... Si legge su sport.quotidiano.net

Atalanta, Ahanor si presenta e sogna l'esordio in Champions League - Il nuovo acquisto nerazzurro spiega quale ruolo preferisce tra difesa e fascia, fissando i suoi obiettivi in quel di Bergamo. Segnala calciomercato.com