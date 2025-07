Senza caricare il giocatore di troppe responsabilità ma l’arrivo di Fabricio Lovotti a Recanati è tra i più attesi. Vuoi perché il "peso" dell’attacco sarà principalmente sulle sue spalle ma perché dovrà confermare almeno in parte, in un campionato nazionale, la prolificità dimostrata a Cingoli e poi a Tolentino. Il suo score ha attirato l’attenzione di non pochi addetti ai lavori perché 25 reti in 2 stagioni non è da tutti i giorni. Perché dunque, tra le presumibili varie offerte, tra cui una seppur non ufficiale di categoria superiore, ha optato per l’offerta leopardiana? "Diciamo che l’aspetto economico non ha fatto la differenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie D. Lovotti: "La Recanatese è la mia occasione»