Aggressione antisemita in autogrill accertamenti su due famiglie | Siamo stati aggrediti dal francese

Proseguono le indagini della Digos sull’aggressione antisemita avvenuta sull’autostrada A8 all’autogrill Villoresi Ovest di Lainate nella giornata di domenica 27 luglio.I detective hanno individuato due famiglie di italiani di origine palestinese che, secondo quanto finora ricostruito, sarebbero. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Aggressione antisemita in autogrill a Milano, ‘A casa, assassini!’ - (Adnkronos) – Padre e figlio, con in testa la kippah, insultati in un'area di sosta sulla Milano laghi, mentre facevano la fila per il bagno, al grido di 'Palestina libera'.

Aggressione antisemita all'autogrill di Lainate: “Assassini”. Parla il padre: “Insultato e preso a calci mentre ero a terra” - Presi di mira un uomo residente in Francia insieme al figlio. Il suo racconto all’Ansa: “Tutto è partito da un giovane con la barba che ha gridato ‘Free Palestine’.

Aggressione al rabbino francese e al figlio, la procura indaga sull'aggressione antisemita - C'è una svolta giudiziaria nel caso del rabbino francese aggredito insieme a suo figlio di 6 anni in una stazione di servizio lungo l'autostrada A8.

Aggressione al turista ebreo all’autogrill di Lainate, arriva la contro denuncia: «Ci ha insultati e ha alzato lui le mani per primo» - Elie picchiato a Lainate, il genero: «Suo figlio di 6 anni ha visto tutto e pianto per ore, era impaurito e agitato. Secondo informazione.it

Mo: aggressione ebrei, Digos prosegue con identificazioni, focus su due famiglie - Due famiglie italiane sarebbero al centro delle identificazioni da parte della Digos di Milano per l'aggressione antisemita avvenuta domenica scorsa in un Autogrill di La ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive