Giubileo dei giovani ecco il programma ufficiale degli eventi

Il 28 luglio 2025 sono attesi milioni di giovani a Roma per il Giubileo dedicato a loro. 146 paesi diversi si mescoleranno e daranno vita ad un’esperienza unica che colorerà il Vaticano. C’è molta attesa soprattutto per incontrare per la prima volta il neo papa Leone XIV. Di seguito il programma ufficiale. Giubileo dei giovani 2025: quali sono gli appuntamenti. Il Giubileo dei giovani sarà inaugurato il 28 luglio con l’arrivo dei pellegrini e la sistemazione nei luoghi di accoglienza individuati a Roma e nel Lazio  dal Dicastero per l’Evangelizzazione con la collaborazione dell’Ufficio del Commissario straordinario di Governo, della Protezione civile nazionale, della Prefettura e della Questura, del Vicariato di Roma e delle diocesi del Lazio. 🔗 Leggi su Funweek.it

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

#TG2000 - 70 mila italiani pronti a raggiungere Roma per partecipare al Giubileo dei giovani, in programma dal 28 al 3 agosto. Oltre a prendere parte agli appuntamenti del calendario ufficiale dell'anno santo, i gruppi italiani vivranno alcuni momenti pensati a

Reso noto dall'Università Cattolica del Sacro Cuore il programma per il loro Giubileo dei giovani a Roma

Giubileo dei Giovani 2025 a Roma: tutti gli eventi, come arrivare, dove dormire e mangiare - Il maxi evento giubilare inizierà il 27 luglio e terminerà il 3 agosto.

Giubileo dei giovani, il programma ufficiale degli eventi - Il più atteso e partecipato grande evento giubilare dell'Anno Santo 2025, con centinaia di migliaia di giovani che arriveranno a Roma da 146 Paesi Da lunedì 28 luglio a domenica 3 agosto si celebrerà ...