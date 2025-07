"Era il girone che ci aspettavamo, in quanto un nostro ripescaggio era improbabile. Non è un girone facilissimo, dovremo lavorare duramente per costruire ogni vittoria. Ci sono squadre più alla portata rispetto allo scorso anno, ma ci saranno partite toste: penso alla Lazio, al derby con Firenze, a L’Aquila. Obiettivo? Vogliamo provare a fare un campionato di vertice". E’ Alessandro Lunardi, collaboratore tecnico di Alberto Chiesa, a commentare intanto le prospettive dei Cavalieri Union nel girone 4 di Serie A2 202526. Capitan Puglia e compagni se la vedranno con Lazio, L’Aquila, Polisportiva Paganica, Civitavecchia, Rugby Roma Olimpic, Napoli, Roma Rugby, Firenze, San Benedetto, con il calendario che dovrebbe essere ufficializzato a breve dalla FIR. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavalieri, le nuove sfide : "Ogni vittoria da sudare"