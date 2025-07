Pulizia tombini ecco la mappa del monitoraggio | Genova prima città con un sistema completamente digitalizzato

Genova è la prima città italiana a dotarsi di un sistema completamente digitalizzato per la gestione delle caditoie: saranno circa 80mila quelle mappate e monitorate con dispositivi all'avanguardia.Il progetto, illustrato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 30 luglio in commissione e nato da una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Genova, ecco la composizione del nuovo consiglio comunale | Video: la prima conferenza stampa di Salis - Al momento nel Partito Democratico, il più votato è il consigliere uscente Davide Patrone (1973 preferenze).

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la prima settimana di giugno - Se il cielo nella giornata di lunedì 2 giugno è rimasto prevalentemente nuvoloso, andiamo a vedere cosa ci possiamo aspettare per le prossime giornate a Genova e, più in generale, in Liguria.

Picchiati in piazza a Genova per il no al saluto romano,confermato il movente. “Prima la sfida, poi le botte” - Alle vittime era stato chiesto in precedenza di svelare l’appartenenza politica, denunciati 4 minorenni.

