Violenta turbolenza su volo Delta | atterraggio d’emergenza e 25 passeggeri feriti

Improvvisa turbolenza costringe l'equipaggio ad atterrare d'urgenza. Un volo internazionale della Delta Air Lines diretto ad Amsterdam è stato colpito da una forte turbolenza che ha causato il ferimento di 25 persone e costretto l'equipaggio a richiedere un atterraggio d'emergenza. L'incidente è avvenuto mercoledì sera, ora locale negli Stati Uniti, quando il volo DL56, partito da Salt Lake City, si trovava ancora nello spazio aereo americano. Un salto improvviso di oltre 500 metri in 30 secondi. L'aereo, un Airbus A330-900, era decollato alle 16:45 ora locale con 275 passeggeri e 13 membri dell'equipaggio a bordo.

