"The show must go on". Come cantava il leggendario Freddie Mercury: lo spettacolo deve andare avanti. E così è costretto a fare il ds Fracchiolla nonostante in questo momento le dinamiche societarie siano tutt’altro che chiare. Se dovessero rimanere gli attuali soci, infatti, si potrebbedovrebbe fare un certo tipo di mercato che è già stato impostato, ma se ne subentrassero degli altri (con richieste e visioni diverse) allora le cose cambierebbero. Quasi subito. Questo però non blocca le idee che, nel giro di un paio di settimane, potrebbero poi diventare vere e proprie trattative. E così, in attesa che il Sassuolo lasci partire (in prestito) il portiere Satalino e il laterale destro Missori, ecco che la Reggiana sta guardando anche ad alcune opzioni per l’attacco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corona resterà al Palermo? C’è un piano B. Il ds pensa a Tsadjout, punta della Cremonese