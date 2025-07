Ucraina-Russia maxi attacco su Kiev Zelensky | Colpito edificio residenziale terroristi

(Adnkronos) – Almeno sei persone, tra cui un bambino, sono state uccise in una serie di attacchi della Russia contro Kiev. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Tkachenko. "Finora, i servizi hanno confermato sei morti. Tra questi c'è un bambino di sei anni", ha scritto su Telegram. La Russia ha . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: ucraina - russia - maxi - attacco

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - (Adnkronos) – La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - ROMA (ITALPRESS) – “Insieme abbiamo come sempre ribadito il nostro impegno per arrivare a una pace giusta e duratura” in Ucraina, “rinnoviamo il nostro sostegno agli sforzi in questo senso.

Trump ha fissato un nuovo ultimatum nei confronti di Vladimir Putin, di cui si è detto deluso per la gestione dei negoziati per un cessate il fuoco in Ucraina. La Russia avrà “10-12 giorni a partire da oggi”, ha avvertito il presidente statunitense, pena severe sanz Vai su Facebook

Ucraina-Russia, maxi attacco su Kiev: tra morti bimbo di 6 anni, ultime news oggi; Guerra Ucraina, maxi attacco russo con droni su Kiev: due morti e 43 feriti; Polonia, scramble in volo dopo il maxi-attacco di droni e missili della Russia in Ucraina. Massima allerta dei sistemi di difesa aerea.

Guerra Ucraina, maxi attacco russo con droni su Kiev: sei morti e 50 feriti - Si aggrava il bilancio dell'attacco notturno russo con droni su Kiev. ilmattino.it scrive

Ucraina-Russia, maxi attacco su Kiev. Zelensky: "Colpito edificio residenziale, terroristi" - Almeno sei persone, tra cui un bambino, sono state uccise in una serie di attacchi della Russia contro Kiev. Lo riporta msn.com