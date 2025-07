Tricolori su pista la Brianza è subito regina

La prima giornata ai Campionati italiani giovanili su pista di ciclismo, in svolgimento al Velodromo Cascine di Firenze, riserva ai brianzoli due medaglie d’oro, due d’argento e due di bronzo. Un inizio roboante per i nostri ragazzi che vanno subito a bersaglio con Cesare Castellani, Ivan Mosè Borghi Pellizzoni e Letizia Parini. I primi due, portacolori del gruppo sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso, hanno conquistato il successo nella VelocitĂ a Squadre Allievi insieme al lecchese Matteo Maggioni del Pedale Senaghese. Il terzetto è arrivato alla finale dopo aver realizzato il secondo tempo nelle qualifiche alle spalle dell’Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tricolori su pista, la Brianza è subito regina

