Due persone accoltellate nella notte in un appartamento di Gardone Val Trompia | in corso i rilievi dei carabinieri

La scorsa notte due persone sono state accoltellate in un appartamento di Inzino, a Gardone Val Trompia (Brescia). Entrambe sono state trasferite in ospedale in gravissime condizioni; anche una terza persona √® stata portata al pronto soccorso senza gravi ferite. Non √® ancora chiaro che cosa sia successo: i carabinieri stanno svolgendo approfondimenti nell'appartamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: appartamento - persone - accoltellate - notte

Vivevano in nove in un appartamento per due persone: abusivi stangati - In quell'appartamento di via Montello avrebbero dovuto esserci solo due persone ma gli agenti della polizia locale di Treviso ne hanno trovate ben nove, tutti di origine pakistana a fronte di soli due residenti ufficialmente registrati.

Incendio in appartamento: tre persone in ospedale - Un incendio è divampato, per ragioni in via di accertamento, in un palazzo di via Fereggiano in Val Bisagno.

Incendio in un appartamento al Cep: quattro persone intossicate - Incendio nel pomeriggio di martedì 10 giugno in via Antonio Veneziano nel quartiere del Cep. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento posto al primo piano di un edificio Apes.

Due persone accoltellate nella notte in un appartamento di Gardone Val Trompia: in corso i rilievi dei carabinieri; Rifugiato, 23 anni. Chi era l'aggressore di Villa Verucchio; Accoltella quattro persone, ucciso da un Carabiniere.

Due persone accoltellate nella notte in un appartamento di Gardone Val Trompia: in corso i rilievi dei carabinieri - La scorsa notte due persone sono state accoltellate in un appartamento di Inzino, a Gardone Val Trompia (Brescia) ... Secondo fanpage.it

Ellera, a fuoco appartamento nella notte: tre persone in ospedale - Ellera, a fuoco appartamento nella notte: tre persone in ospedale Nell'incendio è morto un gatto 2 Minuti di Lettura lunedì 30 giugno 2025, 08:02 Roma Weekend - Da ilmessaggero.it