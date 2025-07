Sancho Juve, questo matrimonio non s’ha da fare? Gli ultimissimi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. La Juventus ha praticamente in mano Jadon Sancho, ma per ora tutto resta fermo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri hanno raggiunto un’intesa sia con il Manchester United che con l’entourage del calciatore. Il club inglese ha accettato una proposta da 15 milioni di sterline, pari a circa 17,5 milioni di euro, cifra considerata favorevole dato il valore iniziale del giocatore. Allo stesso modo, anche l’esterno offensivo inglese ha dato il proprio via libera al trasferimento, accettando un contratto quadriennale da circa sei milioni netti a stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sancho Juve, questo matrimonio non s’ha da fare? Accordo trovato ma è tutto congelato: cosa serve per riaccendere l’affare. Ma attenzione a quel dettaglio