Nella notte massiccio attacco russo su Kiev | 6 morti anche un bimbo Zelenski | Terroristi

L'attacco russo con missili e droni contro la capitale ucraina: tra le vittime anche un bambino e sua madre. Oltre 52 i feriti.

Kiev, 'attacco russo su Sumy, 3 morti' - Un attacco missilistico russo su un impianto industriale su Sumy ha provocato tre morti. Lo fa sapere il presidente della regione Oleg Grigorov, come riportano i media ucraini.

Allarme aereo in Ucraina: attacco russo con droni Shahed e missili - Un allarme aereo per un attacco russo con droni 'Shahed' è scattato in Ucraina nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Mykolaiv e Kherson.

Attacco russo a Kharkiv:ferito un uomo - 4.16 Un uomo di 30 anni è rimasto ferito nella notte in seguito agli attacchi russi sulla città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale: lo hanno reso noto il sindaco della città, Igor Terekhov, e il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov, come riporta Rbc Ucraina.

Due persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite, incluso un 12enne, nel massiccio attacco russo con missili e droni lanciato dalle forze russe durante la notte e proseguito questa mattina.

La mattina di lunedì 28 luglio, è stato annunciato per due volte un allarme aereo su larga scala a causa del decolo dei caccia MIG-31K con missili supersonici Kinzh a bordo. Stanotte Kyiv ha subito un altro massiccio attacco di droni. Un grattacielo residenziale

Attacco russo a Kiev: 6 morti, tra cui un bambino; Massiccio attacco russo nella notte su Kiev, sei morti e oltre 50 feriti; Massiccio attacco russo su Kiev: feriti | Mosca stila una lista di russofobi dell'Occidente: c'è Mattarella | Nell'elenco anche Merz, Macron e Rutte (Nato).

Kiev massiccio attacco di droni russi nella notte: sei morti

Guerra Ucraina, maxi attacco russo con droni su Kiev: sei morti e 50 feriti