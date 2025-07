BELLA MA’ DI SERA | PIERLUIGI DIACO CHIAMA LICIA COLÒ NEL SUO PROGRAMMA

Da domenica 14 settembre alle 21:05 subito dopo il Tg2 debutterĂ Bella Ma’ di Sera, lo spin off nato dal programma di successo Bella Ma’ in onda alle 15:25 su Rai2. Alla conduzione ci sarĂ sempre Pierluigi Diaco e per cinque domenica sarĂ il protagonista assoluto del prime time di Rai2. Dopo Gino Castaldo e Marco Morandi,  Valeria Marini,  Michele Cucuzza,  Attilio Romita e F lora Canto, nel parterre, come riporta l’Adnkronos si aggiunge anche Licia Colò che si occuperĂ di una rubrica dedicata alle cittĂ italiane che hanno dato i natali ai grandi cantautori. L’ultimo programma della Colò condotto su Rai2 fu Niagara: Quando La Natura Fa Spettacolo nel 2018, per poi passare a La7 l’anno successivo con Eden: Missione Pianeta. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BELLA MA’ DI SERA: PIERLUIGI DIACO CHIAMA LICIA COLĂ’ NEL SUO PROGRAMMA

