Giubileo dei Giovani | bus e treni fino a tardi per tutti

Con l’avvio del Giubileo dei Giovani 2025, che si terrà a Roma fino al 3 agosto, la città si appresta ad accogliere oltre un milione di giovani pellegrini provenienti da più di 140 Paesi. Una settimana intensa che vedrà la Capitale trasformarsi in un crocevia di culture, lingue e spiritualità. Una delle principali sfide sarà assicurare la mobilità fluida e sicura per i partecipanti. Per questo, la Regione Lazio, in collaborazione con Trenitalia e Cotral, ha predisposto un piano straordinario di potenziamento dei trasporti pubblici, ferroviari e su gomma. L’obiettivo è duplice: garantire spostamenti efficienti durante i grandi eventi e ridurre i disagi per i normali pendolari che continuano a muoversi per lavoro. 🔗 Leggi su Funweek.it