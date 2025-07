Nek in concerto al Teatro Regio

Dopo "NEK HITS – LIVE 2025", il tour con cui sta attualmente attraversando tutta l’Italia, salendo sui palchi delle principali location estive portando dal vivo i brani piĂą amati di oltre trent’anni di carriera, NEK Filippo Neviani da marzo 2026 si esibirĂ live in Italia e in Europa, con NEK HITS. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: concerto - regio - teatro - hits

"Eleganza" al Teatro Regio: Lü Ji? dirige Mozart e Bruckner in un concerto evento - Un dialogo sonoro tra due giganti della sinfonia, separati da quasi un secolo ma uniti da una profondità emotiva senza tempo: è questo il cuore del concerto “Eleganza” che vedrà protagonista l'Orchestra del Teatro Regio diretta dal prestigioso maestro Lü Ji?.

Non posso che ringraziare dal profondo del cuore il Teatro Regio Torino per questo Andrea Chénier che ci ha visti per la prima volta uniti in un sodalizio speciale. Pur con il dispiacere per il nostro pubblico, che non ha potuto godere dell'ultima recita cancellat Vai su Facebook

Nek in concerto al Teatro Regio; La meglio gioventù in concerto; NEK in concerto al Palatour di Bitritto con “Nek Hits – European Tour”.

Il Regio di Parma ricorda Claudio Abbado a 10 anni dalla morte - Il 22 maggio alle 17 al Ridotto del Teatro Regio, un intero pomeriggio dedicato alla figura del celebre direttore a partire da una conversazione con Mauro Balestrazzi, giornalista e autore del ... Si legge su ansa.it

Otto concerti al Teatro Regio tra ritorni e prime esecuzioni - Otto concerti dal 18 ottobre 2025 al 22 maggio 2026, tra grandi ritorni, riscoperte e una prima esecuzione mondiale. Si legge su ansa.it