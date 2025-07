Luis Henrique Inter il brasiliano può superare Dumfries nelle gerarchie | maglia da titolare più vicina le sensazioni

Luis Henrique Inter, le ultime sulle caratteristiche tecniche del nuovo acquisto brasiliano proveniente dal Marsiglia. I dettagli. Con lo scoccare della scadenza della clausola da 25 milioni di euro, Denzel Dumfries sembra destinato a restare all’ Inter, ma il suo posto da titolare non è più così sicuro. La vera novità , infatti, arriva dal mercato in entrata: Luis Henrique, prelevato dal Marsiglia per 23 milioni di euro più bonus, è stato scelto per alzare il livello tecnico della corsia destra e potrebbe diventare un vero e proprio rivale interno per l’olandese. L’arrivo del brasiliano cambia completamente le dinamiche nella nuova Inter di Cristian Chivu, che abbandonerà il consueto 3-5-2 per affidarsi a un modulo con quattro centrocampisti e un assetto più fluido. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, il brasiliano può superare Dumfries nelle gerarchie: maglia da titolare più vicina, le sensazioni

SITUAZIONE INTER SECONDO RAI SPORT; "Nello spogliatoio il clima si è rasserenato grazie all'intervento diplomatico di Marotta. L'Inter è praticamente fatta: resteranno Frattesi, Dumfries, Thuram e forse anche Calhanoglu. In attacco arriverà una quinta p Vai su Facebook

Dumfries, il Barça fa sul serio: la clausola da 25M€ scade il 15 luglio, Inter in attesa. Va detto, però, che nessuno in viale della Liberazione ha registrato segnali di addio da parte di Dumfries, ma il club è parte passiva. Di sicuro, nel caso l’olandese partisse, Vai su X

Dribbling, qualità e un po' di fiato per Dumfries: Inter, ecco chi è Luis Henrique; Inter, Luis Henrique: Ecco cosa mi chiede Chivu. Io e Dumfries non siamo rivali, devo migliorare in difesa; Dal Marsiglia per 23 milioni il nuovo esterno per l'Inter.

