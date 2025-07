L’attacco che ha cambiato volto Nzola al Pisa | la strada è giusta Flamengo-Beltran ultimo ostacolo

Tra il 10 e il 14 agosto del 2023 la Fiorentina allora allenata da Vincenzo Italiano piazzò due colpi per il proprio attacco. Dovevano essere due pedine in grado di scacciare l’ancora presente fantasma di Dusan Vlahovic. Riferimento a Lucas Beltran e M’Bala Nzola. Oggi, con il senno del poi, fare ironia è fin troppo semplice. Ma due anni dopo, ormai precisi, la sensazione forte è che se ne andranno entrambi nelle prossime settimane. Poca fortuna, pochi gol, entrambi non rientrano nel progetto tecnico di Stefano Pioli. Ormai questo si è capito. Partiamo dalla situazione più vicina alla fumata bianca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’attacco che ha cambiato volto. Nzola al Pisa: la strada è giusta. Flamengo-Beltran, ultimo ostacolo

In questa notizia si parla di: attacco - nzola - beltran - cambiato

Genoa, duello Nzola-Simeone per l’attacco - Nzola o il ritorno del Cholito: il Genoa riflette sul nuovo bomber. Spunta anche il Pisa per Simeone Il Genoa guarda avanti e punta a … L'articolo Genoa, duello Nzola-Simeone per l’attacco proviene da ForzAzzurri.

Calciomercato Pisa, si sogna il grande colpo Nzola per l’attacco se salta Simeone? La situazione - Calciomercato Pisa: occhi puntati su Nzola, mistero Cutrone e Simeone. La situazione attuale dei nerazzurri Il Calciomercato Pisa entra nel vivo e inizia a delinearsi il quadro degli obiettivi della società toscana per la prossima stagione.

Calciomercato Genoa, Nzola nuovo colpo per l’attacco? La situazione dei rossoblu questa estate - Calciomercato Genoa: Tengstedt e Nzola nel mirino per rinforzare l’attacco. La situazione Il calciomercato Genoa entra nel vivo con un obiettivo chiaro: trovare un nuovo centravanti per alzare il livello offensivo della rosa in vista della prossima stagione.

Lucas Beltran, Fiorentina: perché comprarlo (e perché no) al Fantacalcio; Fiorentina, Vincenzo Italiano ha un problema con i centravanti?; Finalmente Beltran: due goal in 10 minuti in Fiorentina-Cukaricki.

L’attacco che ha cambiato volto. Nzola al Pisa: la strada è giusta. Flamengo-Beltran, ultimo ostacolo - Tra il 10 e il 14 agosto del 2023 la Fiorentina allora allenata da Vincenzo Italiano piazzò due colpi per il proprio attacco. Riporta sport.quotidiano.net

Fiorentina: offerta del Flamengo per Beltran - A fronte dell'arrivo nelle scorse settimane di Edin Dzeko a parametro zero e del riscatto di Albert Gudmundsson, potrebbero fare a breve le valigie ... Segnala msn.com