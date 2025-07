Il tecnico Andreucci | Atteggiamento positivo Iorio e la ciliegina | Vigili sul mercato

Il post-partita di Modena-Pistoiese è caratterizzato da entusiasmo e sorrisi. Sono volti sereni quelli che mostrano il presidente Sergio Iorio e del tecnico Antonio Andreucci al momento delle consuete interviste post-gara. Il primo a prendere la parola è il numero uno del club, che è arrivato a Fanano per l’ora di pranzo e ha assistito al match dalla panchina: "La prima impressione è stata decisamente positiva - ha sottolineato Iorio –. Ho notato tanto entusiasmo e motivazione da parte dei nuovi arrivati, con tanta voglia di mettersi in mostra e dare il proprio contributo. Abbiamo voluto costruire una rosa profonda, con diversi giocatori in grado di ricoprire più ruoli: le amichevoli saranno fondamentali per costruire l’amalgama e individuare l’assetto ideale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

