Tuffi Giovanni Tocci e Matteo Santoro eliminati nella qualificazione dai tre metri ai Mondiali 2025

Niente da fare per Giovanni Tocci e Matteo Santoro impegnati in una lunga ed estenuante fase eliminatoria che ha caratterizzato la giornata dei Mondiali 2025 di tuffi a Singapore. Nell’ OCBC Aquatic Centre gli atleti hanno dovuto affrontare ben sei rotazioni e gli iscritti erano ben 66, divisi in due gruppi da 33 ciascuno. Ai primi 18 della classifica combinata dei due gruppi è stato riservato l’accesso alla semifinale che si disputerà domani alle 08.02 italiane. Non ci saranno i due azzurri, poco fortunati anche nell’esito finale del proprio punteggio. Il riferimento è Tocci, che ha concluso le sue fatiche in diciannovesima posizione col punteggio di 374. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Giovanni Tocci e Matteo Santoro eliminati nella qualificazione dai tre metri ai Mondiali 2025

#Singapore2025 LIVE tuffi trampolino 3 metri uomini Dopo la prima serie di preliminari: Giovanni Tocci è º Matteo Santoro è 14º Per sapere se accederanno alla SF bisogna attendere i risultati della seconda serie di atleti. #AQUASingapore2025 Vai su X

Mondiali. Eliminatorie 3 metri M in corso. Tocci e Santoro in attesa di conoscere la classifica finale - La sesta giornata del mondiale di tuffi a Singapore si apre con i preliminari del trampolino da tre metri: 66 atleti divisi in due gruppi e un totale di 396 tuffi. Lo riporta federnuoto.it

Mondiali. Eliminatorie 3 metri M. Azzurri eliminati. Tocci 19° per 0.05 - Matteo Santoro, 18 anni, romano e romanista, che a metà agosto si trasferirà negli Stati Uniti, a Miami, per studiare economia nella stessa università di Chiara Pellacani, tesserato per MR Sport F. Riporta federnuoto.it