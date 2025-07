Scatterà ufficialmente lunedì 18 agosto la nuova stagione della Una Hotels che inizierà la preparazione estiva alternando le sedute di allenamento tra il ‘PalaBigi’ (parte tecnica) e il ‘Cere’ (parte fisica). Il primo test sul campo è previsto per martedì 27 agosto, con uno scrimmage non ufficiale (e a porte chiuse) in via Guasco, contro la Libertas Livorno. Il giorno successivo, mercoledì 28 agosto, la squadra incontrerà i propri tifosi in occasione dell’Open Day, tradizionale appuntamento di inizio stagione (alle 19,30 al ‘Cere’). La prima amichevole ufficiale, aperta al pubblico, si disputerà invece sabato 30 agosto al ‘PalaGiovanelli’ di Castelnovo Monti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Definite le tappe estive. Una Hotels in campo il 30