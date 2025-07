La situazione precaria del Rimini potrebbe spostare l’obiettivo in attacco del Perugia. Se La Mantia non dovesse sciogliere a breve le riserve, il diesse Meluso potrebbe spingere sull’acceleratore per portare in biancorosso Giacomo Parigi, attaccante del Rimini, classe 1996 che nella passata stagione ha realizzato dodici gol. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, infatti, i calciatori del Rimini, a seguito di poca chiarezza e trasparenza sull’eventuale passaggio di societĂ , hanno minacciato di interrompere il ritiro fino a che non ci saranno maggiori certezze in merito al futuro del club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato. Parigi, anche il Perugia in fila. La Mantia: giorni decisivi