terrorismo 22 perquisizioni in corso nei confronti di minori tra i 13 e i 17 anni

La Polizia di Stato sta eseguendo, dalle prime ore di questa mattina, 22 perquisizioni delegate dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni territorialmente competenti nei confronti di giovani, tra i 13 e i 17 anni, emersi in contesti estremisti di matrice suprematista, accelerazionista, antagonista e jihadista – coordinate dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Lo rende noto la Polizia di Stato in una nota. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

