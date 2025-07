Serie A la Premier ti fa ricca | ha speso 180 milioni E l' Arabia centra due colpi d' oro

L’affare City-Reijnders per 55 milioni è stato il colpo top degli inglesi in Italia Gli arabi hanno risposto con Retegui (68 milioni) e Theo (25). In Liga ci va Ruggeri per 20 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Serie A, la Premier ti fa ricca: ha speso 180 milioni. E l'Arabia centra due colpi d'oro

Il Como si prepara a sborsare 30 milioni di euro per un 2002 della Serie B - La disponibilità economica del Como è sorprendente, tant’è che la società lariana ha deciso di pagare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro per un 2002 della Serie B spagnola.

Napoli, anche Holjund per l’attacco: due anni fa l’addio alla Serie A, ora il ritorno per 50 milioni? - Il futuro di Rasmus Hojlund al Manchester United appare sempre più incerto. Il giovane attaccante danese, acquistato con grandi aspettative dall’Atalanta, non sembra aver convinto il tecnico Ruben Amorim, che nelle sue prime settimane alla guida dei Red Devils ha mostrato scarsa fiducia nel numero 9.

Come sta la Serie A ce lo dice il Friburgo: un modesto club non di Premier League ma di Bundesliga che di diritti tv ha incassato quest'anno più di Napoli, Juventus e Milan Che in Inghilterra il club ultimo in classifica (il Southampton) introiti 130 milioni contro i

Inter, pronti 30 milioni per Leoni. Ma il Parma fa muro Non è questo il tempo di Leoni all'Inter. Non lo è ancora, perché il Parma tiene alta l'asticella. Ma l'obiettivo è chiaro, la prima fila è dichiarata. Serve pazienza e l'Inter ne ha. Però è logico anche guarda

Serie A, la Premier ti fa ricca: ha speso 180 milioni. E l'Arabia centra due colpi d'oro - Reijnders per 55 milioni è stato il colpo top degli inglesi in Italia Gli arabi hanno risposto con Retegui (68 milioni) e Theo (25).

