Ci sarà anche Gianmarco Tamberi in pedana a Caorle in occasione dei Campionati italiani assoluti di atletica leggera. Ad annunciare la sua partecipazione è stato lo stesso ‘Gimbo’, oro olimpico a Tokyo 2020 e campione del mondo a Budapest 2023. "Domenica tornerò in gara ai Campionati italiani Assoluti. Non perchè devo. Ma perchè voglio. Perchè credo che il rispetto si dimostri anche così: mettendosi in gioco, anche quando sarebbe molto più facile nascondersi" è il messaggio scritto su Instagram, da Tamberi che ha dato appuntamento ai suoi tifosi per le ore 19.55 allo stadio ‘Chiggiato’. "Lo faccio perchè non gareggiare per paura di perdere non è mai stata neanche un’ipotesi in tutto il mio percorso da atleta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Salterò agli Assoluti, non gareggiare per paura di perdere non è da me"