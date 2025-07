Appuntamento dalle forti emozioni quello che ha chiuso la stagione agonistica dei "Flying Donkeys" sezione pattinaggio corsa dell’Hockey Empoli. Nonostante non siano arrivati titoli nazionali o piazzamenti particolarmente significativi, infatti, i giovani atleti biancazzurri che hanno partecipato al Campionato Italiano Strada - Trofeo Skate Italia Strada di Cantù, hanno tutti migliorato il proprio rendimento. La trasferta lombarda, poi, oltre che sotto il profilo agonistico è stata un’altra bella esperienza di condivisione e crescita per tutto il gruppo empolese. Adesso, quindi, tempo di vacanze prima del ritrovo a settembre per un’altra stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Cantù forti emozioni per i Flying Donkeys