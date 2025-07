di Andrea Lorentini In attesa di definire l’arrivo dei bomber lĂ davanti, l’ piazza un nuovo colpo di mercato. Il club amaranto ha definito l’acquisto, in prestito con diritto di riscatto, dalla Juve Stabia del centrocampista Marco Meli. Toscano di Pontedera, classe 2000, nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze in serie B (tutte da subentrato) con le vespe di Castellammare di Stabia. Nel complesso sono 50 i gettoni con la societĂ campana e 4 reti all’attivo, ma sopratutto una promozione in serie cadetta nella stagione 20232024. Per caratteristiche può agire sia da trequartista che da mezz’ala. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo, Meli colpo a sorpresa per il centrocampo E Cutolo continua la caccia all’attaccante