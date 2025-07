Ravenna abbuffata in montagna Nuovo test per valutare il Progresso

Prima sgambata giallorossa nel ritiro di Acquapartita contro la Rappresentativa Alto Savio che, ovviamente, non può avere la consistenza di una formazione vera e propria. Così il risultato è rotondissimo, 28-0, a favore dei giallorossi che, malgrado le normali fatiche negli allenamenti quotidiani, provano i dettami tecnici del loro allenatore, Marco Marchionni che oramai conosce piuttosto bene i suoi giocatori, compreso i nuovi. Il primo tempo vede una sorta di formazione titolare, almeno quella del momento attuale che tiene conto anche dello stato di forma – e degli acciacchi – degli atleti giallorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ravenna, abbuffata in montagna. Nuovo test per valutare il Progresso

