Roberto Stellone contro Vincenzo Italiano alle 17,30 nel centro tecnico " Niccolò Galli " di Bologna: è questo ciò che prevede il menù di domani in casa Vis. Due allenatori che nella scorsa stagione hanno fatto sognare le proprie tifoserie andando oltre le più rosee aspettative. Se per i vissini un quarto di finale Playoff, ad inizio stagione, poteva apparire una pura utopia, per i bolognesi tornare ad alzare un trofeo, quello della coppa Italia, cinquantun’ anni dopo l’ultima volta sembrava soltanto un sogno di una notte di piena estate. A suon di gioco propositivo, di uno contro uno in fase difensiva e di una coralità centellinata alla perfezione i due tecnici sono riusciti a trasformare questi sogni in realtà . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vis, Pozzi prenota una maglia per la porta. Vezzoni ha già il passo da protagonista

