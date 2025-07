Lainate ecco chi erano gli aggressori del 52 enne con la kippah | due gruppi e una famiglia padre madre e figli con casa a Nord di Milano

Padre, madre e due figli di origini mediorientali hanno fatto a loro volta denuncia in procura. Portavano ciondoli con la cartina palestinese e il francese li avrebbe apostrofati come «terroristi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Lainate, ecco chi erano gli aggressori del 52 enne con la kippah: due gruppi e una famiglia, padre, madre e figli, con casa a Nord di Milano

Padre e figlio, rispettivamente di 53 e di 6 anni con in testa la kippah, insultati in un'area di sosta sulla Milano laghi, all'altezza di Lainate al grido di «Palestina libera». L'episodio è stato ripreso dalle vittime in un video, in cui si notano diverse persone rivolgere Vai su Facebook

Lainate, identificati alcuni aggressori del 52enne con la kippah: due gruppi e una famiglia, padre, madre e figli, con casa a Nord di Milano - Portavano ciondoli con la cartina palestinese e il francese li avrebbe apostrofati come «terroristi» ... msn.com scrive

Lainate, padre e figlio francesi con la kippah aggrediti all'autogrill: «Assassini». I familiari: «Noi ebrei abbiamo paura». La Russa: «Ignobile» - Padre e figlio di 6 anni, che indossavano la kippah, sono stati presi di mira domenica pomeriggio, nell'area di sosta autostradale. Lo riporta milano.corriere.it