Giovani di culture diverse uniti dalla passione per il basket | concluso il 32esimo Wbsc Supercamp

È tempo di bilanci per il Wbsc Supercamp, che ha visto quest’anno la partecipazione di giovani atleti e atlete provenienti non solo da tutta Italia, ma anche dall’estero, confermandosi un appuntamento ormai irrinunciabile per chi ama la palla a spicchi. Giunto alla sua trentaduesima edizione, il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

