Per gentile concessione dell’editore, Casa Editrice Guerini e Associati, pubblichiamo un estratto del libro del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, “La rivoluzione del buon senso”. Nella storia occidentale l’identità è sempre stata legata agli avi e ai propri discendenti, coloro da cui si è ricevuto e coloro a cui si intende trasmettere; pertanto l’identità è legata alla famiglia, alla propria casa, al territorio dove si è nati o che si è stabilmente eletto come proprio e dunque innanzitutto alla patria come luogo di appartenenza, non a caso la “terra dei padri”, ovvero degli antenati; quindi l’identità è indissolubilmente connessa a un modo di vivere, a una comune mentalità, a un sistema di valori che caratterizzano chi vive con noi in un certo spazio fisico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Per nascita e per scelta: l’identità non è solo radici, è anche desiderio di appartenenza. Ed è nemica dell’improvvisazione