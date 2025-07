Napoli – Juanlu tutto in stand-by | un dettaglio frena gli azzurri

I campioni d’Italia sono sempre sulle tracce del terzino spagnolo, ci sono delle novità sulla trattativa e spunta un nuovo elemento che non piace alla società . Il Napoli prosegue la sua pre-season. I calciatori guidati da mister Conte, nella giornata di ieri sono arrivati a Castel di Sangro dove si terrà il secondo ritiro stagionale, prima dell’inizio, ormai imminente, della nuova stagione 20252026. La squadra partenopea rimane il club italiano più attivo sul mercato, e nonostante i già numerosi acquisti non intende fermarsi. Il ds Manna vuole ultimare il prima possibile la rosa da consegnare al mister salentino, andando ad acquistare un’ulteriore ala d’attacco e un terzino destro da affiancare al capitano Giovanni Di lorenzo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli – Juanlu, tutto in stand-by: un dettaglio frena gli azzurri

In questa notizia si parla di: napoli - juanlu - tutto - stand

Chi è Juanlu Sanchez, il terzino destro del Siviglia che ha stregato il Napoli - Nel giorno di Kevin De Bruyne, Manna è volato in Spagna. Il direttore sportivo del Napoli vuole costruire una squadra di alto livello per Antonio.

Napoli, blitz in Spagna per Juanlu Sanchez: il giocatore ha già detto sì - La chiusura dell`operazione Musah può attendere. Il Napoli, che nella giornata di oggi ha annunciato ufficialmente il supercolpo Kevin de Bruyne,.

Juanlu Sánchez, Manna in Spagna per chiudere l’affare: tra Napoli e Siviglia ballano 5 milioni - Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Napoli potrebbe presto chiudere un altro colpo di mercato: Juanlu Sánchez, difensore attualmente di proprietà del Siviglia.

CDM - Napoli-Juanlu Sanchez, trattativa in stand by, si pensa alla permanenza di Zanoli, le ultime https://ift.tt/puNiPnz Vai su X

Sorpresa #Zanoli! CdS: "Potrebbe restare, in stand by la trattativa per #JuanluSanchez" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Sorpresa-Zanoli--CdS---Potrebbe-restare--in-stand-by-la-trattativa-per-Juanlu-Sanchez--141439.aspx #Calciomercato Vai su Facebook

Juanlu, l’affare è in stand-by! Il Napoli valuta un’alternativa: le ultime – CdM; JUANLU SANCHEZ IN STAND-BY! CDS: IL NAPOLI SEGUE ATTENTAMENTE ZANOLI; Napoli, Juanlu e Musah in stand-by: Anguissa potrebbe restare.

Il Napoli accelera per la svolta a destra, Juanlu ora è più vicino: offerti 17 milioni - Dopo alcuni giorni di pausa gli azzurri tornano a spingere per il terzino del Siviglia. Segnala gazzetta.it

Juanlu, trattativa in standby. Il Napoli ha già il nuovo esterno? - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla della trattativa relativa a Juanlu Sanchez, al momento non ci sono novità. Secondo msn.com