Tarantini Time Quotidiano Inserita nel ricco programma estivo del Comune di Torricella, la presentazione del libro “L’autostima è donna” della dott.ssa Grazia Lillo, autrice bestseller, si è rivelata un evento di grande impatto emotivo e culturale. Una serata intensa, sentita, dove parole, musica ed emozioni si sono intrecciate per raccontare e riflettere su tematiche profonde e attuali. A coordinare e organizzare l’incontro è stata la dott.ssa Valentina Fusco, docente esperta in BES e DSA, nonché consulente finanziaria e assicurativa per Banca Generali. È stata proprio lei a condurre il dialogo con l’autrice, con competenza e sensibilità , portando alla luce temi cruciali come il rapporto uomo-donna, le dinamiche disfunzionali tra genitori e figli, l’emergenza educativa nelle scuole, la precarietà nel mondo del lavoro e le difficoltà all’interno del nucleo familiare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - “L’autostima è donna”: successo di pubblico e impegno sociale a Torricella