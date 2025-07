Dazi | Tajani ' cifre allarmistiche ma dopo accordo ora battaglia di trincea su dettagli'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Non bisogna creare allarmismo, anche se i dazi sono un fatto negativo. Il 15% però è sostenibile. È vero che il diavolo sta nei dettagli: il primo di agosto ci sarà un accordo generale, poi ci saranno mesi di trattative sui dettagli per ogni singolo prodotto. Per noi italiani è importante, per esempio, che i dazi al settore farmaceutico non vadano oltre il 15%. Adesso comincia una battaglia di trincea; questo è l'accordo quadro". Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista a 'Libero'. "Dico un'altra cosa. Le previsioni, per esempio che ha fatto Cassa depositi e prestiti nella riunione che abbiamo fatto, mostrano -aggiunge il titolare della Farnesina- danni per 4 miliardi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dazi: Tajani, 'cifre allarmistiche ma dopo accordo ora battaglia di trincea su dettagli'

