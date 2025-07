Ripescaggi, composizione dei gironi e sorteggio dei calendari. Queste le prossime tappe che portano verso l’inizio del campionato di serie D. San Marino e Tropical Coriano sono in attesa. Oggi in programma c’è il consiglio di Lega durante il quale si conosceranno i nomi delle squadre ripescate (15 quelle che hanno presentato domanda) in modo da portare l’organico a 162 squadre, quelle da dividere poi nei nove gironi. Gironi che presumibilmente verranno stilati la prossima settimana. Indicativamente tra lunedì e martedì. Per i calendari, invece, bisognerà attendere almeno due settimane, prima di Ferragosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Tropical e San Marino al via. Fiato sospeso per i gironi