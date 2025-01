Ilrestodelcarlino.it - Lewis è tornato, ma non sorride: "Dobbiamo già pensare all’Inter"

Simply the best:Ferguson è, peccato non basti. Non c’è gioia nel suo sguardo: "Difficile trovare parole dopo un finale così". Ufficialmente era rientrato il primo novembre, contro il Lecce, avviando l’azione del gol da tre punti di Orsolini. Ma con la Roma lo scozzese si riprende il Bologna per davvero, a tutto tondo: titolare, fascia da capitano al braccio e soprattutto trascinante e capace di tornare al gol, che gli mancava dal 3 marzo 2024, a Bergamo, contro l’Atalanta. Fu gol della rimonta, verso la Champions, allora. Gol dal dischetto, del sorpasso, per ribaltare la Roma in 4 minuti dopo il pari di Dallinga questa volta. Peccato che la mano di Lucumi all’ultimo respiro rovini i piani, i propositi di rilancio in classifica verso l’Europa e di una vittoria che era già in tasca, impacchettata e meritata.