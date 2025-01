Ilnapolista.it - Il 4-3-3 proposto da Ancelotti in Supercoppa è stato così pessimo che il Barcellona ha vinto con un uomo in meno

Altra brutta batosta per il Real Madrid dinel secondo Clasico stagionale. Questa volta aveva un valore diverso, si trattava della finale dispagnola. Se a ottobrene ha prese 4 da Flick, questa volta il punteggio è pure più pesante, 5-2 in superiorità numerica dal 60?. Ad analizzare la sconfitta è Marca.Leggi anche: Manita delal Real Madrid, El Chiringuito (vicino a Florentino Perez): “, attento”Il piano tatticodaun suicidioMarca, notoriamente di fede madridista, lancia l’accusa ad. In sostanza ha messo la squadra male in campo. Un 4-3-3 (sulla carta 4-2-3-1) che ha confuso i giocatori. E la “sconfitta sarebbe stata ancora peggiore se non fosseper l’espulsione di Szczesny“. “L’immagine più dantesca di tutte è l’inefficacia totale negli oltre 40 minuti trascorsi a Madrid in superiorità numerica”Ilaveva un piano tattico chiaro.