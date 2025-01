Ilfattoquotidiano.it - È morto Oliviero Toscani, il fotografo famoso in tutto il mondo soffriva di una malattia rara: l’amiloidosi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

all’età 82 anni. Era malato da tempo malato ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Aveva lasciato in ambulanza la sua casa nel vicino comune di Casale Marittimo, in provincia di Pisa, per raggiungere il pronto soccorso. Le sue condizioni sarebbero state sin da subito molto gravi.da due anni di una, che era stata resa pubblica dallo stessonella scorsa estate. Come si legge sul sito ufficiale dell’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma: “è una patologia, caratterizzata da un accumulo di aggregati proteicianomali che si depositano in diversi tessuti del corpo, con conseguente danno d’organo”.irriverente,per le sue campagne pubblicitarie fuori dagli schemi, che ha rivoluzionato ildella moda e della comunicazione in oltre mezzo secolo di carriera.