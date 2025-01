Biccy.it - Chi sarà eliminata dal GF tra Helena e Shaila, risultati dei sondaggi

Mai televoto fu più infuocato e contestato (almeno quest’anno), il Grande Fratello con il provvedimento disciplinare e il risultato delle nomination ha dato – involontariamente – il via a degli Squid Game social made in Italy. Il pubblico è chiamato a scegliere chi buttare fuori dalla casa traPrestes,Gatta, Luca Calvan, Tommaso Franchi e Ilaria Galassi. Ma la vera faida è tra la modella brasiliana e l’ex velina di Striscia la Notizia e quindi la domanda è: chidal GF traed? Tra poche ore lo sapremo, ma adesso vediamo che cosa dicono iaperti sul web in questi giorni.Chidal GF tra? Che cosa dicono i.In realtà il popolo del web pare essere compatto contro una delle due protagoniste al televoto, in quasi tutti iad aver ricevuto più voti è(in alcuni le percentuali sono bulgare).